التربية تنشر جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد تضمينه "عطلة"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، إن " تنشر الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الاول) / للعام الدراسي (2024-2025) بعد تضمينه راس السنة الهجرية".أدناه الجدول: