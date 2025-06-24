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الكهرباء تعلن إصلاح خلل معقد بمحطة الحيدرية الغازية
محليات
2025-06-24 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
507 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل الوحدة التوليدية الثانية في محطة كهرباء الحيدرية الغازية بمحافظة
النجف
الأشرف، بعد توقفها إثر عارض تقني و"كانت معالجته حصرًا لدى شركات عالمية وبتكاليف باهظة".
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الوزير
زياد علي فاضل
وفريقه
الوزاري
الخاص بشؤون الإنتاج أشرفوا على إعادة تشغيل الوحدة التوليدية الثانية في محطة كهرباء الحيدرية الغازية بمحافظة
النجف
الأشرف، بعد توقفها إثر عارض تقني كانت معالجته حصرًا لدى شركات عالمية وبتكاليف باهظة"، مبينةً أنه "إنجاز وطني استثنائي
يعكس
قدرة الملاكات الوطنية على مواجهة أعقد التحديات الفنية".
وأضافت أن "الوحدة التوليدية الثانية واجهت تحديًا فنياً معقدًا يتطلب تدخلًا من شركات متخصصة عالميًا، إلا أن الملاكات العراقية تمكنت من الدخول في تحدٍّ مباشر لمعالجة العارض باستخدام المعدات نفسها، وبدون إضافة أية مواد جديدة، ما يُعد سابقة فنية على مستوى مشاريع الصيانة والتأهيل في محطات الإنتاج".
وأشارت إلى أن "محطة كهرباء الحيدرية الغازية تضم أربع
وحدات
توليدية نوع Frame 9E، تبلغ سعة كل وحدة منها 125 ميغاواط، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوحدة الثانية – التي تم تشغيلها – إلى 85 ميغاواط بعد الإصلاح، وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي للمحطة إلى 650 ميغاواط، مما يسهم في تعزيز استقرار تجهيز الطاقة لمحافظة النجف والمناطق المجاورة".
وأوضحت أن "هذا الإنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الوزارة لكوادرها الهندسية والفنية، ودورها المحوري في معالجة التحديات الفنية والارتقاء بأداء منظومة الإنتاج باستخدام الإمكانات الوطنية".
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