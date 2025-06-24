الخطوط العراقية تعلن جدول رحلات الناقل الوطني ليوم غد

أعلنت جدول رحلات ليوم غد الاربعاء.

وأشارت الخطوط الى أنه في حال حدوث تغيير في موعد أي رحلة سيتم الإعلان عن ذلك عبر صفحاتنا الرسمية.

وكانت العراقي أعلنت، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بعد تعليق الأجواء لأيام عدة عقب القصف المتبادل بين و" ".

أدناه تفاصيل الجدول.