جدول جديد للامتحانات المهنية العامة

تنشر ، جدولا جديدا للامتحانات المهنية العامة بعد تضمينه رأس السنة الهجرية.

ونشرت المهني الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة (الدور الاول) للعام الدراسي (2024-2025) بعد تضمينه راس السنة الهجرية الذي توافق يوم الخميس المقبل. أدناه نص الجدول..