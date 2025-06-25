التربية تتسلم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط وتحدد فترة السماح

وقال المتحدث باسم الوزارة ، ان "الاعتراضات تُقدَّم إلى إدارات المدارس التي تتولّى بدورها رفعها إلى مديريَّة والامتحانات لغرض تدقيق دفاتر الطلبة المعترضين".وأوضح أنَّ "رسوم الاعتراض تبلغ ثلاثة آلاف دينارٍ عن كلِّ مادّة، على أنْ يستمرَّ التقديم لمدَّة (15) يوماً من تاريخ إعلان النتائج".