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بعد عامين من الان.. 3 أطنان من النفايات تولد 100 ميغا واط يوميا لبغداد
محليات
2025-06-25 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,130 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكدت أمانة
بغداد
، اليوم الأربعاء، أن مشروع استثمار النفايات في العاصمة وتحويلها الى طاقة كهربائية سينجز خلال العامين المقبلين، مبينة ان المشروع سيولد 100 ميغا واط من
الطاقة الكهربائية
يوميا مقابل حرق 3 أطنان من النفايات.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة
بغداد
عدي جنديل في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "مشروع تحويل النفايات الى
الطاقة الكهربائية
من المشاريع التي تهتم أمانة بغداد"، مبينا ان "بغداد تنتج بشكل يومي ما يقارب عشرة الاف طن من النفايات، ويتم طمرها في منطقتي
النباعي
والنهروان".
وأضاف جنديل، أن "أمانة بغداد عملت دراسات سابقة للاستفادة من هذه النفايات وتغيير الطريقة الكلاسيكية من خلال دراسة الموضوع ورفعها الى
هيئة الاستثمار
حيث تم تحويل المشروع الى إحدى الشركات الصينية والتي ستقوم بتشييد معمل من الجيل الرابع بأحدث تقنية العالم من خلال حرق النفايات بطريقة صديقة للبيئة بتحويل ثلاثة الاف طن من النفايات يوميا الى مئة ميغاواط للعاصمة بغداد".
وتابع جنديل ان "المشروع تم تداوله بالاشتراك مع وزارتي الكهرباء البيئة وهيئة الاستثمار الوطنية وبعض الجهات القطاعية الاخرى لإنجاح أول تجربة داخل
العراق
في الاستفادة من النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية، حيث ان الشركة باشرت بأعمال التسوية للأرض التي استلمتها مؤخرا والتي ستنتهي أعمال نصب هذا المعمل خلال العامين المقبلين".
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