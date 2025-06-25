بعد عامين من الان.. 3 أطنان من النفايات تولد 100 ميغا واط يوميا لبغداد

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة عدي جنديل في حديث لـ ، إن "مشروع تحويل النفايات الى من المشاريع التي تهتم أمانة بغداد"، مبينا ان "بغداد تنتج بشكل يومي ما يقارب عشرة الاف طن من النفايات، ويتم طمرها في منطقتي والنهروان".وأضاف جنديل، أن "أمانة بغداد عملت دراسات سابقة للاستفادة من هذه النفايات وتغيير الطريقة الكلاسيكية من خلال دراسة الموضوع ورفعها الى حيث تم تحويل المشروع الى إحدى الشركات الصينية والتي ستقوم بتشييد معمل من الجيل الرابع بأحدث تقنية العالم من خلال حرق النفايات بطريقة صديقة للبيئة بتحويل ثلاثة الاف طن من النفايات يوميا الى مئة ميغاواط للعاصمة بغداد".وتابع جنديل ان "المشروع تم تداوله بالاشتراك مع وزارتي الكهرباء البيئة وهيئة الاستثمار الوطنية وبعض الجهات القطاعية الاخرى لإنجاح أول تجربة داخل في الاستفادة من النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية، حيث ان الشركة باشرت بأعمال التسوية للأرض التي استلمتها مؤخرا والتي ستنتهي أعمال نصب هذا المعمل خلال العامين المقبلين".