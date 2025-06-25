العراق يجدد التأكيد: لم يسجل أي تلوث إشعاعي بعد قصف منشآت إيران

وقال رئيس الهيئة، رئيس المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية، فاضل حاوي مزبان، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وتنفيذاً لمهام هيأتنا في ادارة العمليات المركزية للطوارئ الاشعاعية و النووية لمواجهة حالات الطوارئ التي تواجه ، وفي ظل مواجهة الازمة الراهنة والمخاوف من المخاطر الاشعاعية و النووية التي رافقتها استنفرت الهيأة فرق الطوارئ كافة التابعة لها ومنظومة الانذار المبكر واجهزة الرصد الاشعاعي وكانت على جهوزية تامة منذ الساعات الاولى من اليوم الاول للضربة العسكرية للمنشآت النووية في الجمهورية الاسلامية في .وأضاف انه تم دراسة الاحتمالات المتوقعة لأسوأ سيناريو في غرفة العمليات المركزية للطوارئ الاشعاعية والنووية وعرضتها امام رئيس وتعاملت معها بكل شفافية ومصداقية ومع مواطنينا في نشر التطمينات على شكل بيانات وبمختلف وسائل الاعلام وكانت توقعاتنا مطابقة لما حصل من أحداث حيث لم يتم تسجيل أي تلوث اشعاعي بفعل الحادث.وتابع انه ومع انكشاف الازمة تستمر جهود الهياة لاتخاذ كامل إجراءات التصدي والاستجابة والتأهب المناسبة لمواجهة الاحداث، ومتابعة ورصد الاشعاع بدقة واحترافية كجزء مهم من .