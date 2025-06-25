حقيقة إصابة أطباء عراقيين بالايدز

وقالت دائرة في بيان ورد لـ ، ان "الانباء التي نشرت حول اصابة سبعة من ٲطباء الاسنان في بمرض الايدز، عارية عن الصحة".وأضافت انها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يروج للاشاعات والاخبار الكاذبة وذلك من خلال الجهات القضائية المختصة".