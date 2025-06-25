الوقف السني: يوم غد الخميس غرة شهر محرم الحرام

وقال في بيان ورد لـ ، ان "يوم غد الخميس هو غرة شهر محرم الحرام وبداية السنة الهجرية الجديدة".وتوقع ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، موعد شهر محرم الحرام.وبحسب توقعات مكتب ، فإن "بعد غد الجمعة سيكون أول أيام شهر محرم الحرام وبداية السنة الهجرية الجديدة 1447".