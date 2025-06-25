مطار النجف الدولي يستأنف نشاطه الجوي

أعلنت ، الأربعاء، عن استئناف نشاطه الجوي بعد توقف لأيام على خلفية أوضاع المنطقة.

وقال إعلام المطار في بيان، "بعد توقّف دام أكثر من 13 يوماً، يستأنف نشاطه الجوي، حيث ودّع قبل قليل رحلتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، انطلقتا عبر أجوائه باتجاه مدينتي كراتشي ومومباي ، وذلك بعد رفع الحظر الجوي واستئناف ".

وأضاف البيان أن "جداول رحلات إضافية ستصدر تدريجياً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودة النشاط الجوي بشكل كامل، وباتجاه مختلف الوجهات العربية والإسلامية".