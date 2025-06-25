في البصرة.. مطالبة بإعلان حالة الطوارئ بسبب المياه

طالب لحقوق الإنسان في ، الأربعاء، بإعلان حالة الطوارئ بسبب المياه في المحافظة.

وقال المكتب في بيان، "الكارثة الانسانية التي تمر بها بمعظم اقضيتها من شح وتلوث وملوحة وسمية المياه والتي لم تشهدها مدينة في العالم يكرر مطالباته (حكومتي المركز والبصرة) إعلان حالة الطوارئ في ، وإيقاف كافة المشاريع عدا مشاريع المياه مع اجراءات (صارمة وجادة) لوقف التجاوزات ونسب الاطلاقات وبإشراف (مكتب القائد العام)".

وأضاف البيان "الاتجاه الى استيراد عاجل لمحطات التحلية التي تجمع بين الترشيح الدقيق(UF) والتناضح العكسي(RO) والتي يمكن ان تنصب مناطقيا وبفترات قياسية لحين البدء (بالمحطة الكبرى) لدرء آثار اكبر للكارثة كما في دول انقذت من الجفاف".