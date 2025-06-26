ازمة المياه تضرب قلب البصرة... المحطات خارجة عن الخدمة‎

مواطنون : انخفاض المناسيب وملوحة المياه يخرجان المحطات عن الخدمة وسط غياب الحلول الحكومية



تتفاقمُ أزمةُ المياهِ في محافظةِ ، لتطالَ هذه المرة مركزَ المدينةِ بعدَ أن كانت محصورةً في أطرافِها الشمالية والجنوبية. وبينما يشكو المواطنون من شُحِ المياهِ وتلوثِها، تتعطلُ محطاتُ التصفيةِ الخاصة ِبسببِ ارتفاعِ نسبةِ الملوحة، ما يُضاعِفُ من معاناةِ السكانِ الذين أصبحوا رهائنَ لمصادرِ مياهٍ بديلةٍ وسط غيابِ حلولٍ فاعلةٍ من الجهاتِ المختصة