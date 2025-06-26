حريق ببساتين "عين التمر" والدفاع المدني تكافح لمنع وصوله للمنازل (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع في بساتين قضاء في منطقة الدرواشة غرب "، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني الان مستنفر كل جهودها لمنع وصول النيران الى المنازل".ولفت الى "وجود حالات اختناق بين المواطنين ولم تسجل حالات احتراق لغاية الان".