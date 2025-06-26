مكتب السيد السيستاني: غداً الجمعة أول أيام شهر محرم الحرام

أعلن مكتبُ المرجع الاعلى (دام ظلّه)، اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة هو الأول من شهر المحرّم الحرام.



وقال المكتب في بيان ورد لـ ، إن "يوم غدٍ الجمعة المصادف (27-6-2025م) هو الأول من شهر المحرّم الحرام لعام ١٤٤٧ للهجرة".