بدء مراسم تبديل راية الكاظمين (ع) إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام (صور)

وقبل قليل، أعلن أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر محرم الحرام.ويعد تبديل الرايات من الطقوس السنوية عند دخول شهر محرم الحرام، حيث ينتشر السواد في المراقد والشوارع والأزقة.ويحيى ملايين العراقيين والعرب والأجانب سنوياً ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 67 هجرية.وتحيى المراسم وسط استنفار خدمي شعبي وحكومي إلى جانب الاستنفار الأمني والإعلامي.