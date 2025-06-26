اعتقال شخص بحوزته "حبوب مخدرة" في الديوانية

أعلنت ، عن اعتقال شخص بحوزته "حبوب مخدرة" في المحافظة.

وقال إعلام شرطة في بيان، "تمكنت دوريات شرطة النجدة في الديوانية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وجد بحوزته لحظة تفتيشه من قبل الدورية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت 15 شريطا".

وأضاف البيان "تم على الفور إرساله الى الجهات المختصة للتحقيق الأصولي معه".