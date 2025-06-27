توجيهات من المرور تخص حركة سير المركبات

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "مدير المرور العام اللواء عدي ترأس اجتماع موسع وعبر الدائرة المغلقة مع مدراء مرور والمحافظات لمناقشة الخطة التنظيمية التي تم اعدادها سابقاً من قبل لخط سير الزوار الكرام ولكافة المحافظات باتجاه ، خلال الايام الاولى لشهر محرم الحرام".ووجه مدير المرور بـ"انتشار دوريات المرور الالية والراجلة في الاماكن والمناطق التي تكثر فيها المجالس الحسينية مع التأكيد على تسهيل وتنظيم انسيابية حركة السير للمركبات من جميع المحافظات باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، مع توفير الاجواء الامنة بما يساهم في الوصول الامن لجميع المواطنين الكرام".كما وجه "مدراء بتعزيز الدوريات الاليه من كافة المديريات صوب كربلاء المقدسة ليتشارك الجميع مع اخوتهم من رجال مرور كربلاء في تنظيم حركة السير للمركبات والاشخاص خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع العراقيين".