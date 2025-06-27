القيسي يطالب بشمول طلبة الكلية التربوية المفتوحة بقرار العشرة درجات

وقال في وثيقة رسمية موجهة إلى وزير التربية ووردت للسومرية نيوز، إن "مناشدات عديدة تلقيناها اليوم من عدد من المعلمين الدراسين في الكلية التربوية المفتوحة بعد إعلان نتائجهم الامتحانية حيث تفاجأوا بعدم تطبيق قرار الذي نص على منح عشر درجات قرار لمعالجة الحالات الحرجة للعام الدراسي الحالي لغرض تحويل حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو لتقليل عدد المواد التي قد يرسب فيها".ودعا إلى "تطبيق هذا المقترح على طلبة الكلية التربوية المفتوحة تقديراً لظروفهم الدراسية وأسوة بالجامعات العراقية الأخرى".