الخارجية: اعتقال قاتل العراقيين في أورفا التركية ونتابع الحادث

وأعربت الوزارة في بيان ورد لـ عن "بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة أورفا بجمهورية يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة، على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".وأضافت أن " لجمهورية في ، تتابع وبالتنسيق المباشر مع في ، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة".وتقدمت الخارجية بـ"أحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدين وذويهم"، مؤكدة "حرصها على تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لهم، وتجدد التزامها بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".