دخلت حيز التنفيذ.. خطة خاصة لمواكب العزاء الحسينية وضوابط تنقلها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات على روسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531603-638867067378662429.jpg
دخلت حيز التنفيذ.. خطة خاصة لمواكب العزاء الحسينية وضوابط تنقلها
محليات
2025-06-28 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
379 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت العتبة الحسينية، اليوم السبت، عن خطة لتنظيم حركة المواكب الحسينية، فيما حددت ضوابط دخول وخروج المواكب.
وقال مسؤول
قسم الشعائر
والمواكب الحسينية بالعتبة
رسول
فضالة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية
المقدسة
باشر منذ أكثر من عشرة أيام بإصدار الكفالات الخاصة بنزول مواكب (الأطراف) والهيئات والأصناف في مدينة
كربلاء
الى العتبة الحسنية المقدسة"، لافتاً إلى أن "العشرة الأوائل من شهر محرم الحرام تخص أهالي مدينة كربلاء فقط، على عكس زيارة الأربعين التي تكون للزائرين والمواكب من جميع دول العالم، وقد باشرت هذه المواكب بالنزول منذ اليوم الأول للشهر الحرام، بوجود تنسيق عالي المستوى لتنظيم دخول المواكب وخروجها ومتابعتها مع الجهات الأخرى الساندة".
وأضاف أن "المواكب دخلت منذ يوم أمس الجمعة الأول من المحرم الى العتبة الحسينية المقدسة في ساعات الصباح الأولى، وكان هناك استقبال لمواكب الزنجيل التي استمرت الى ما بعد الظهر، وبعد انتهاء صلاتي
المغرب
والعشاء باشرت مواكب الأطراف ومواكب العزاء والردات بالدخول الى الصحن الشريف حتى ساعات متأخرة من الليل"، مبيناً أن "جميع الخطط التي أعدت هي سارية المفعول وقد دخلت حيز التنفيذ، وهناك تنسيق بيننا وبين المسؤولين في مواكب (الأطراف) في مدينة كربلاء.
وأوضح فضالة أن "هناك التزاماً كبيراً لاحظناه من قبل المشاركين في المواكب، وشددت التوصيات التي خرج بها الاجتماع والمؤتمر على الالتزام بالضوابط التي يضعها قسم الشعائر والمواكب الحسينية والالتزام بأمن ونظافة وسلامة هذه المواكب"، مؤكداً" وجود مفارز مشتركة للدفاع المدني مهمتها نشر التوعية في الدفاع المدني والسلامة في أداء هذه المراسيم".
وأشار فضالة الى "وجود أربعة منابر منتشرة في العتبة الحسينية المقدسة لأداء
مراسيم
العزاء وهي، منبر السدرة، ومنبر
الكرامة
، ومنبر جهة باب الرجاء، ومنبر جهة باب الزينبية، كل هذه المنابر جهزت بالصوتيات وبممرات خاصة للدخول والخروج، وهناك تنسيق عالي المستوى بينا وبين جميع
الأجهزة الأمنية
، ولاسيما
مديرية الحرمين الشريفين
، وكذلك مع الاستخبارات والأمن الوطني".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة
14:30 | 2025-06-27
وزير الداخلية يوجه بمنع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية
07:53 | 2025-06-26
تنويه هام لاصحاب المواكب الحسينية بين النجف وكربلاء
10:46 | 2025-04-23
دخول العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ
20:03 | 2025-06-26
مواكب
حسينية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
دوليات
30.92%
09:29 | 2025-06-27
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
09:29 | 2025-06-27
الموساد ينشر فيديو لـ"تدمير منشأة فوردو"
ترندات
28.41%
10:57 | 2025-06-26
الموساد ينشر فيديو لـ"تدمير منشأة فوردو"
10:57 | 2025-06-26
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.78%
03:45 | 2025-06-28
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
دوليات
18.89%
01:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
01:45 | 2025-06-28
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
الأكثر مشاهدة
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
اخترنا لك
العثور على طفل حديث الولادة داخل جامع في كركوك (صورة)
08:09 | 2025-06-28
المالية النيابية تعلق على رواتب هذه الفئة.. لماذا تاخر صرفها؟
07:05 | 2025-06-28
هزة ارضية في العراق
06:33 | 2025-06-28
ضبط موظف اختـلس نحو (13) ألف كتاب مدرسي
06:24 | 2025-06-28
أمر قبض.. المحتوى الهابط يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)
06:22 | 2025-06-28
ذوو الشابين المغدورين في تركيا يوجهون رسالة للحكومة العراقية
06:00 | 2025-06-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.