دخلت حيز التنفيذ.. خطة خاصة لمواكب العزاء الحسينية وضوابط تنقلها

وقال مسؤول والمواكب الحسينية بالعتبة فضالة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية باشر منذ أكثر من عشرة أيام بإصدار الكفالات الخاصة بنزول مواكب (الأطراف) والهيئات والأصناف في مدينة الى العتبة الحسنية المقدسة"، لافتاً إلى أن "العشرة الأوائل من شهر محرم الحرام تخص أهالي مدينة كربلاء فقط، على عكس زيارة الأربعين التي تكون للزائرين والمواكب من جميع دول العالم، وقد باشرت هذه المواكب بالنزول منذ اليوم الأول للشهر الحرام، بوجود تنسيق عالي المستوى لتنظيم دخول المواكب وخروجها ومتابعتها مع الجهات الأخرى الساندة".وأضاف أن "المواكب دخلت منذ يوم أمس الجمعة الأول من المحرم الى العتبة الحسينية المقدسة في ساعات الصباح الأولى، وكان هناك استقبال لمواكب الزنجيل التي استمرت الى ما بعد الظهر، وبعد انتهاء صلاتي والعشاء باشرت مواكب الأطراف ومواكب العزاء والردات بالدخول الى الصحن الشريف حتى ساعات متأخرة من الليل"، مبيناً أن "جميع الخطط التي أعدت هي سارية المفعول وقد دخلت حيز التنفيذ، وهناك تنسيق بيننا وبين المسؤولين في مواكب (الأطراف) في مدينة كربلاء.وأوضح فضالة أن "هناك التزاماً كبيراً لاحظناه من قبل المشاركين في المواكب، وشددت التوصيات التي خرج بها الاجتماع والمؤتمر على الالتزام بالضوابط التي يضعها قسم الشعائر والمواكب الحسينية والالتزام بأمن ونظافة وسلامة هذه المواكب"، مؤكداً" وجود مفارز مشتركة للدفاع المدني مهمتها نشر التوعية في الدفاع المدني والسلامة في أداء هذه المراسيم".وأشار فضالة الى "وجود أربعة منابر منتشرة في العتبة الحسينية المقدسة لأداء العزاء وهي، منبر السدرة، ومنبر ، ومنبر جهة باب الرجاء، ومنبر جهة باب الزينبية، كل هذه المنابر جهزت بالصوتيات وبممرات خاصة للدخول والخروج، وهناك تنسيق عالي المستوى بينا وبين جميع ، ولاسيما ، وكذلك مع الاستخبارات والأمن الوطني".