العثور على طفل حديث الولادة داخل جامع في كركوك (صورة)

وقال المصدر لـ ، انه "تم اليوم العثور على طفل حديث الولادة ( ذكر ) في جامع أيلنجاخ في ناحية التابعة لمحافظة ، دون معرفة هوية ذويه".واضاف ان "الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها، فيما جرى نقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".