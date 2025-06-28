تشابيه تجسد الركب الحسيني في كربلاء المقدسة (صور)

وتظهر الصور موكب جمهور الحيدرية، أثناء دخوله إلى منطقة ما بين الشريفين، ويؤدي عدة أشخاص أدوار شخصيات الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل ونجله علي الأكبر وأصحابهم (عليهم السلام).وتعود هذه الطقوس إلى القرون الماضية ولا تزال تحيى حتى اليوم وسط أجواء إيمانية وعاطفية مؤثرة، وتقام في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.