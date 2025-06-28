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تشابيه تجسد الركب الحسيني في كربلاء المقدسة (صور)
محليات
2025-06-28 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
259 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
وثقت صور، اليوم السبت، استعراضاً في
كربلاء
المقدسة
يجسد الركب
الحسيني
في واقعة الطف.
وتظهر الصور موكب جمهور الحيدرية، أثناء دخوله إلى منطقة ما بين
الحرمين
الشريفين، ويؤدي عدة أشخاص أدوار شخصيات الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل
العباس
ونجله علي الأكبر وأصحابهم (عليهم السلام).
وتعود هذه الطقوس إلى القرون الماضية ولا تزال تحيى حتى اليوم وسط أجواء إيمانية وعاطفية مؤثرة، وتقام في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.
>>
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