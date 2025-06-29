الدفاع المدني يسيطر على حريق فندق "قلب العالم" في بغداد (صور)

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد 29 حزيران/ يونيو 2025، من السيطرة بشكل كامل على النيران التي اندلعت في فندق "قلب العالم" بالعاصمة .



وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان الفرق بدأت حاليًا عمليات التبريد المكثفة في الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال، مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية حتى الآن. الصور ادناه:

