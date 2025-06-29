شواني يوجه بإنشاء مجمع إصلاحي للأحداث في أبو غريب

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إن "شواني عقد اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، وذلك في مقر الوزارة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الهادفة إلى متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الخاصة بتطوير واقع المؤسسات الإصلاحية".وأضافت أن "الاجتماع جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الدائرة، وسبل معالجتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الإصلاحية والرعائية للفئات المستهدفة".وأكد وزير العدل، وفق البيان "على ضرورة توفير كافة المتطلبات الإدارية واللوجستية اللازمة لتمكين الدائرة من أداء مهامها"، مشدداً على "أهمية تسهيل اجراءات تنفيذ أحكام ، وتهيئة جميع التسهيلات الممكنة بما يضمن إنجاز ملفات المشمولين وفق الأطر القانونية والإنسانية.وفي إطار تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الإصلاح، وجّه شواني بـ"رفد دائرة إصلاح الأحداث بالحراس الإصلاحيين والقوى الإجرائية الكافية، وبما يسهم في حفظ الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية".وأشار إلى "أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تُعنى بإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم إيجابياً في المجتمع، من خلال التدريب المهني، والدعم النفسي، والأنشطة التعليمية والثقافية، بما يضمن تعزيز فرصهم في بدء حياة جديدة مستقرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم".وشدد على "اتخاذ الخطوات العاجلة للشروع في تنفيذ مشروع بناء مجمّع إصلاحي متكامل للأحداث في ، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويواكب التوجه الحكومي نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية".