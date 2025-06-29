خبر سار للعراقيين بعد موجة لاهبة

وقالت الهيئة في تقرير تابعته ، ان " ثلاث محافظات عراقية سجلت اليوم الاحد درجة حرارة عظمى بلغت 50 مئوية، في ذروة تأثير موجة حارة تؤثر حاليا على أجواء البلاد، نتيجة امتداد منخفض جوي حراري سطحي".وأضافت ان "درجات حرارة لاهبة اجتاحت مدن الجنوب، لتسجل ، ، وذي قار أعلى القيم، في وقتٍ تشهد فيه عموم المناطق أجواء صيفية حارة الى شديدة الحرارة مع سكون نسبي في حركة الرياح في بعض المدن ما يزيد من الإحساس بالحرارة".وتوقعت ان "تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من ليل الإثنين أو فجر الثلاثاء مع تغير في اتجاه الرياح ونشاط نسبي في السرعة مع موجات غبار متوقعة".