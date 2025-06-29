شرط حكومي جديد بشأن التعيينات

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس في بيان ورد لـ ، ان "على جميع المتقدمين للتعيين ضمن الوجبة الثالثة، المشمولين بأحكام القانونين (59) و(67) لسنة 2017 من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، أن ستكون الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في إجراءات التقديم".وأضاف ان "تقديم أي وثيقة بديلة عن الموحدة قد يؤدي إلى رفض طلب التقديم"، داعيا "جميع المشمولين الى مراعاة ذلك والإسراع في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في حال عدم توفرها لديهم".