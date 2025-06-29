البصرة.. مطالبة بإجراءات عاجلة قبل حلول "كارثة انسانية"

وقال المكتب في بيان، أنه يعبر عن اسفه الشديد "للصمت وعدم وجود إجراء جاد من الجهد الحكومي المركزي ازاء اكبر أزمة في مياه الشرب تشهدها منذ 80 عاما".

واستغرب المكتب "إعلان الحكومة المحلية بإطلاق مشروع محطة التحلية العملاقة دون اي إجراء على الارض والتي تكرر الإعلان عنها سنويا منذ (7 سنوات) عند اشتداد الأزمة والتي طالب فيها البصريين المتظاهرين والمدافعين وطالب فيها لحقوق الإنسان بأكثر من 100 بيان تعامل مطالبه بعدم المبالاة والاستخفاف".

وتابع البيان "يطالب المكتب باخذ دوره ويطالب باجراءات عاجلة قبل حلول الكارثة الانسانية".