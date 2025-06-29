نائب محافظ الديوانية يرد على بيان لنقابة الأطباء بشأن حادث سير

رد النائب الاول لمحافظ ، الأحد، على بيان لنقابة الأطباء فرع الديوانية بشأن حادث سير وقع في المحافظة.

وقال الشبلي في حديث لـ ، "اسعفت مصابين الى في واتصلت بمدير وللأسف لم اجد جاهزية من الكوادر الصحية والاسعافات لهذا الاتصال وهذا كل موثق"، مردفا بالقول "المفروض هذا يكون موقفا انسانيا لي".

وكانت الأطباء فرع الديوانية عبرت، اليوم الاحد، عن ادانتها لاستغلال جهات سياسية لحادث سير في المحافظة لمكاسب انتخابية.

وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سير ضخم في الديوانية أدى لاصابة حوالي 10 اشخاص في منطقة السدير، بينما يقوم احد نواب المحافظ بنقل المصابين بعجلته وهو يلوم تأخر وصول الإسعاف.