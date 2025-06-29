الشمري يؤكد على تحديد عمل الشرطة المجتمعية وفق رؤية عملية

أكد ، الأحد، على تحديد عمل الشرطة المجتمعية وفق رؤية عملية واضحة.

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، اليوم الأحد، مؤتمرا موسعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والمستشارين وعدد من القادة والمدراء العامين ، ضم قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة لمناقشة تطوير عمل هاتين المديريتن".

ونقل البيان عن الشمري تأكيده على "أهمية أن يكون للدوائر التخصصية دورا فعالا في الحد من حالات الانتحار والتحرش و"الدكة العشائرية "والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، فضلًا عن الإسهام في عملية حصر السلاح بيد الدولة".

وشدد على "تحديد عمل وفق رؤية عملية واضحة لكي تكون جزءا من تعزيز الأمن والاستقرار وانفاذ القانون".