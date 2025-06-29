كربلاء تحدد يوم الثلاثاء موعدا لمقابلة متقدمين للتعيين

وجاء في بيان للمحافظة، استنادا الى ما جاء بأحكام المادة (66) من رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية للسنوات (2023، 2024، 2025) تعلن عن مقابلة المتقدمين للتعيين ضمن عقود للسنوات (2025,2024,2023)".

وأضاف البيان "سوف تكون المقابلة في مبنى دائرة الإسكان الواقعة في حي التعاون قرب واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2025 وبواقع (150) موظفا بثلاث وجبات".

أدناه وثيقة صادرة من المحافظة..