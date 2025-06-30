كتلة ازدحام ثقيلة في باب المعظم.. خارطة شاملة بحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة باتجاه لغاية جسر الدورةجسر الطابقين من مجسر لغاية ساحة الطابقينشارع قطر الندى (السيدية) وجسر وشارع لغاية ساحة الطابقينطريق حلة بغداد من تقاطع الدورة لغاية شارعشارع مطار بغداد وسريعشارع بسكولاتة والأردن عند تقاطع شارع الربيع ونفق الشرطةتقاطع مجسر اللقاء (المنصور)نفق وشارع يافا باتجاه جسر الجمهوريةنفق وشارع النصرشارع حيفا بين جسر باب المعظم وجسر الاحراربين جسر الجمهورية وباب المعظمالشارع بين وساحة السايدينازقة فضوة عرب وشارع الكيلاني وباب الشرقيمن ساحة الىنفق وجسر باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطبشارع الكسرة وجسر الصرافية وشوارع وازقة باب المعظم بالكاملنفق النداء وشارع المشاتل وكونريش الاعظميةمجسر قرطبة وشارع الوزارات وخدمي عند مجسر قرطبةسريع محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية