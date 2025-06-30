العدل تطلق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في تنفيذ الموصل والنجف

وأكد لدائرة التنفيذ، في بيان ورد لـ ، أن "هذه الخدمة ستُعمّم تدريجيًا على جميع مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، وفق خطة مدروسة تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح الأضابير، وتقليل الزخم في الدوائر العدلية".وأضاف أن "اعتماد المنصة الإلكترونية أسهم بشكل ملموس في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة".وبحسب الوزارة، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ، وترسيخ مبادئ الشفافية والدقة في الأداء، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وجودة للمواطنين.