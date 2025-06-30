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التعليم تحدد موعد اعلان نتائج الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا

محليات

2025-06-30 | 03:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التعليم تحدد موعد اعلان نتائج الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا
101 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انطلاق الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية العراقية كافة.

ويشارك في الامتحان قرابة أربعة وخمسين ألف متقدم يتنافسون على المقاعد التي تتضمنها خطة القبول البالغة واحدا وثلاثين ألف مقعد موزعة على مختلف قنوات القبول، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.

ويبلغ عدد برامج الدراسات العليا المفتوحة للعام الدراسي 2026/2025 ألفين وأربعمئة وواحدًا وعشرين برنامجًا بمختلف التخصصات بما ينسجم واحتياجات الجامعات وسوق العمل والقطاعات التنموية.

وستباشر الجامعات إجراءات مقابلة المتقدمين اعتبارًا من 30 حزيران 2025، وستعلن نتائج الامتحان التنافسي في الثاني والثالث من تموز المقبل، فيما سيتم نشر القبول الأولي في العاشر من تموز 2025 عبر المواقع الرسمية للكليات، وفقا للبيان.

وبهذا الصدد، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بتوفير بيئة علمية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحفز التنافس العلمي الرصين بين المتقدمين تمهيدًا لالتحاق المقبولين بالدراسة في الأول من أيلول المقبل.

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التعليم تعلن انطلاق

الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا

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