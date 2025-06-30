التعليم تحدد موعد اعلان نتائج الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا

ويشارك في قرابة أربعة وخمسين ألف متقدم يتنافسون على المقاعد التي تتضمنها خطة البالغة واحدا وثلاثين ألف مقعد موزعة على مختلف قنوات القبول، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.ويبلغ عدد برامج الدراسات العليا المفتوحة للعام الدراسي 2026/2025 ألفين وأربعمئة وواحدًا وعشرين برنامجًا بمختلف التخصصات بما ينسجم واحتياجات الجامعات وسوق العمل والقطاعات التنموية.وبهذا الصدد، أكدت التزامها بتوفير بيئة علمية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحفز التنافس العلمي الرصين بين المتقدمين تمهيدًا لالتحاق المقبولين بالدراسة في الأول من أيلول المقبل.