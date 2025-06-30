البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي للموظفين

وبحسب بيان رسمي محلي، فإن دوام الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمحافظة سيكون الى الساعة الواحدة ظهرا حتى إشعار آخر، عازية ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة.