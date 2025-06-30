رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة لها

وأوضحت الرابطة في بيان ورد لـ ، إن "الانتخابات أفرزت فوز حيدر رئيسًا للرابطة وستة أعضاء مع عضوين احتياط"، لافتة إلى أن "الهيئة الإدارية الجديدة باشرت أعمالها بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات".وأشارت الرابطة إلى أن "الاجتماع الأول للهيئة الإدارية الجديدة برئاسة حيدر الدجيلي والأعضاء الستة المنتخبين تمخض عن تحديد المناصب الهيكلية والإدارية في الرابطة، متمثلة بتسنم أنمار هيثم بمنصب نائب رئيس الرابطة، وفراس جواد مصلح أمين سر الرابطة، ومهند إبراهيم بمنصب الأمين المالي، وبقية الأعضاء لرئاسة اللجان المتخصصة، متمثلة بعضوية كرار فنجان وأوس وحيدر ".من جانبه، قال حيدر عامر الدجيلي رئيس الرابطة إن "الهيئة الإدارية اجتمعت اليوم بعد أن صادقت المحكمة على نتائج الانتخابات، وتم تحديد المناصب الإدارية. حيث نعمل اليوم، وبمعية الإخوة الأعضاء المنتخبين، على الاستمرار بالتعاون والمشاركة مع والآثار وهيئة السياحة، الجهة القطاعية المشرفة على عمل الرابطة، حيث تهدف جميع الجهود من أجل النهوض بالواقع السياحي في وتعزيز عمل شركات السفر والسياحة في العراق من خلال تخفيف المعوقات والتنسيق المباشر مع المؤسسات المعنية والعمل على تمثيل العراق كمؤسسة سياحية في الداخل والخارج وإبراز العراق كوجهة سياحية وتاريخية وثقافية".