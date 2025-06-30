تحذيرات من التنقل مساء في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "أجواء محافظات وصلاح الدين وشمال وأجزاء من البلاد تشهد تصاعدا لموجات غبار متوسط الشدة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة عبر الأجزاء الغربية من البلاد".وتوقعت ان "تمتد هذه الكتلة تدريجيا خلال ساعات المساء والليل نحو باقي المدن، متسببةً بـ:١. انخفاض في درجات الحرارة، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية والوسطى.٢. نشاط نسبي في سرعة الرياح الشمالية الغربية.٣. تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المتأثرة بالغبار.ودعت الهيئة "المواطنين، ولاسيما في المناطق المتأثرة، الى توخي الحذر أثناء التنقل، وكذلك مرضى الجهاز التنفسي".