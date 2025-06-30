الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق

وقالت الشركة في بيان رسمي تابعته ، "يسرّ الإعلان عن استئناف العمليات التشغيلية الكاملة إلى وسوريا ولبنان والأردن".وأضافت ان "ذلك جاء عقب رفع القيود السابقة على استخدام المجال الجوي في المنطقة".