تحرك حكومي بشان التراكيز الملحية في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير الموارد المائية ترأس اجتماع هيئة الرأي (122) السادس لعام 2025 بحضور الملاك المتقدم في الوزارة ومسؤولي غرفة عمليات الشحة المائية"، مبينا ان "الاجتماع شهد تقديم إحاطة حول الموقف المائي والخزين الحالي لنهري دجلة والفرات والتجهيزات المائية والخزين الحي والاستهلاكات حسب الخطة التشغيلية وخزين السدود المؤثرة على أعالي حوضي دجلة والفرات، وتوقعات درجات الحرارة ومستوياتها للأشهر القادمة".وذكر ان "المجتمعين وافقوا على العمل ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ووزارة البيئة والطاقة لتطوير وتعزيز التعاون في مجال وتحقيق التنمية المستدامة"، لافتا الى انه "تم التطرق لتفعيل عمل ممثليات لإدارة الموارد المائية في محافظات الأشرف ونينوى وكركوك وكذلك وميسان".وذكر أنه "تم تقديم إحاطة حول تقدم العمل بمشروع تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في والذي أعدت لغاية عام 2035 وبما يتلاءم مع الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة عموما والبلاد خصوصا".وأكد وزير الموارد "على ضرورة تعبئة كافة ملاكات الوزارة لخفض نسبة التراكيز الملحية في إلى المستويات المطلوبة، مع تكثيف الحملات لإزالة التجاوزات على الشبكات المائية بكافة أشكالها وبالأخص بحيرات الأسماك المتجاوزة في عموم المحافظات"، داعيا "مسؤولي قواطع عمليات معالجة الشحة المائية في المحافظات إلى التواجد الدائم في مواقع العمل ليلاً ونهاراً".وشدد على "عقد اجتماعات دورية أسبوعية لتقييم الأداء ومعالجة المعوقات وتفعيل غرف بالتعاون مع الحكومات المحلية والوزارات ذات العلاقة، لضمان تنسيق فاعل وتجنب أي طارئ "، لافتا الى ان "هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الوضع المائي في العراق، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالشحة والملوحة".