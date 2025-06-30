بعد البصرة.. محافظة أخرى تعطل الدوام الخميس المقبل

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس المقبل".وأضافت ان "ذلك جاء بمناسبة السابع من محرم الحرام".يذكر ان قررت في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم الخميس المقبل بمناسبة السابع من محرم الحرام.