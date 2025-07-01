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تحذير للسائقين في بغداد.. نظام الكاميرات يدخل حيز التنفيذ
محليات
2025-07-01 | 02:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,284 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
فعلت
وزارة الداخلية
، اليوم الثلاثاء، نظام الكاميرات الذكية في خمسة تقاطعات حيوية بالعاصمة
بغداد
، إلى جانب تقاطعي سريع
محمد القاسم
واليُوسفية، في خطوة نوعية تهدف إلى ضبط حركة المرور بدقة عالية وتقليل المخالفات والحوادث.
وقال مدير المرور العامة، اللواء عدي
سمير
، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
إن "الوزارة شرعت بتفعيل نظام الكاميرات الحديثة في هذه التقاطعات الخمسة، بعد فترة تجربة مكثفة تم خلالها رصد أهم الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الشركة المنفذة، ليصبح بإمكان
مديرية المرور
رصد جميع المخالفات المرورية المنصوص عليها في القانون بدقة متناهية".
وأوضح سمير، أن "النظام لا يكتفي برصد مخالفة واحدة فقط، بل هو قادر على تسجيل عدة مخالفات في الوقت نفسه، مثل تجاوز السرعة المحددة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، السير عكس الاتجاه، إضافة إلى مخالفات تتعلق بسلامة الركاب، كجلوس الأطفال في جانب السائق أو في حضن أشخاص داخل المركبة.".
وأشار اللواء سمير، إلى أن "جميع السائقين لديهم معلومات كافية عن المخالفات المرورية، إذ إنهم خضعوا لتدريب نظري وعملي وحصلوا على رخصة قيادة، وبالتالي يُحاسبون على كل مخالفة يرتكبونها".
وبيّن مدير المرور، أن "المرحلة القادمة من المشروع ستشمل تركيب النظام في 138 تقاطعاً ذكياً، بالإضافة إلى 60 راداراً ثابتاً و40 راداراً متحركاً، ضمن خطة تنفيذية خلال العام الحالي تُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، إذ سيتم تركيب 40 كاميرا و20 راداراً في الأشهر الأربعة الأولى، تليها المرحلة الثانية التي تشمل 48 كاميرا و20 راداراً، أما المرحلة الثالثة فستضم 50 كاميرا و20 راداراً".
وأكد اللواء سمير، أن "النظام سيشرع رسمياً بتسجيل المخالفات وفرض الغرامات إلكترونياً اعتباراً من اليوم الأول من تموز 2025، مع استكمال تجهيز جميع التقاطعات والمعدات اللازمة".
ودعا مدير المرور المواطنين إلى تحميل واستخدام تطبيق "عين
العراق
" الذي يوفر لهم خدمات مهمة، تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد رخص القيادة، وتحويل ملكية المركبات بكل سهولة ويسر، مما يعزز شفافية وكفاءة الإجراءات
المرورية".
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