إجراءات لمنع استغلال اسر المخيمات انتخابيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة وجهت بمنع أي دعاية انتخابية أو تعليق ملصقات أو بوسترات لها علاقة بمرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة في مخيمات النازحين بالإقليم".وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي لمنع استغلال العائلات النازحة بقضايا تخص العملية الانتخابية"، لافتا إلى أن "الوزارة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتم داخل المخيمات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم".وأشار جهاكير إلى "العمل على دعم العائلات النازحة، من خلال المشاريع التي تتوفر إمكانياتها لدى الوزارة، من أجل إعادة تأهيلهم وتمكينهم، إذ تم إطلاق مشاريع للنساء النازحات أسهمت في تحسين مستواهن المعيشي، إلى جانب برامج التأهيل النفسي والمجتمعي التي يجري تنفيذها داخل المخيمات بالتنسيق مع للهجرة ( IOM ) كجزء من الرؤية الإستراتيجية للوزارة في دعم السبل المستدامة لتعزيز الاكتفاء الذاتي للنازحين".وتابع، أن "الوزارة تحرص على دعم المبادرات الواقعية للنازحين، لتعزز من قدراتهم البشرية وتحملهم مسؤولية الجوانب الحياتية، بمشاريع صغيرة توفر قوتهم اليومي من جانب، وتعمل على تعزيز استقرارهم النفسي والمجتمعي".