شاهد بالفيديو.. زخم على منافذ صرف رواتب الحشد الشعبي

وقال مراسل ، ان "غالبية منافذ صرف رواتب الحشد شهدت زخما كبيرا من قبل منتسبي الحشد بعد اعلان صرف الرواتب".وأضاف ان "بعض المنافذ امتنعت عن صرف الرواتب بسبب كثرة الزخم".