بالصور.. ما سببه الصاروخ من اضرار بالمنزل السكني في كركوك وصاحبه يوجه رسالة للحكومة

وقال صاحب المنزل علي الذي يعمل منتسبا في بالمحافظة لـ ، "كنت جالس مع اطفالي وزوجتي وإذ نتفاجئ بصاروخ يسقط عفي اعلى منزلنا".وأضاف "هرعت فورا الى اخراج اطفالي وزوجتي من المنزل"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابساته".واكد صاحب المنزل الذي هو من مواليد 1986 ان "محافظ ورئيس مجلس المحافظة وصلا الى مكان الحادث"، مناشدا الحكومة بـ"تعوضيه وإعادة منزله".