الطائر الأخضر يقترب من التحليق في أوروبا: 70% من المتطلبات اكتملت

وقال السعداوي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك جهودا كبيرة تبذل من وسلطة العراقي وبإشراف مباشر من لإعادة الى الأجواء الأوروبية"، لافتا الى أنه "تم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لمساعدة الخطوط الجوية وسلطة الطيران للخروج من الحظر الأوربي".وأضاف، أن" نسب الإنجاز في هذا الصدد متقدمة جداً ووصلت الى 70 في المئة".