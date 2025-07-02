لبحث إجراءات حرية الإعلام.. رئيس مجلس القضاء يستقبل نقيب الصحفيين في بغداد

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القاضي ، استقبل نقيب الصحفيين لبحث الاجراءات القانونية المتعلقة بحرية الإعلام".وتابع، انه "تم التباحث أيضا، حول الإجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية".