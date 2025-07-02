المسعودي: العراق أول دولة تُطبق الأتمتة بالجوازات وخدمات مميزة للحجاج

وقال في تصريح للسومرية نيوز، إنه "تم التعاقد لأول مرة مع شركة STC للاتصالات وتوزيع الشرائح لتوفير الإنترنت والاتصالات للحجاج"، مشيرا إلى أن " تميز هذا العام بتقديم خدمات نوعية، وكان مكوث الحجاج مجاورا لمسجد النبي الشريف".وتابع، أن "البعثة الطبية كانت من أفضل الأطباء والممرضين الذين تم اختيارهم من قبل ، وذلك من أجل التهيئة الصحية"، لافتا إلى أن "الهيئة نجحت في اختيار مواقع مميزة في ومِنى، وتوفير التبريد ووسائل الراحة".وأضاف، أن "رغم الظروف الطارئة، حققت الهيئة إنجازا في هذا الملف بعد تفويج حجاج الجو خلال يومين عبر الطريق البري من طريق "، مبينا أنه "بتوجيه من ، عملنا على تفويج الأشقاء الإيرانيين، بواقع أكثر من 64 ألف حاج، مع توفير أفضل وسائل النقل لهم".