الصحة تُوجه نداءً عاجلاً للأوائل وحملة الشهادات العليا المعينين: سارعوا لتعبئة استمارات التوزيع



ـ محلي



دعت ، اليوم الأربعاء، حملة الشهادات العليا والأوائل المقبولين بالتعيينات على ملاكها إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيعهم إلى دوائر .





وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ندعو حملة الشهادات العليا والأوائل المقبولين بالتعيينات على ملاكها إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيعهم إلى دوائر في ".



وتابعت، ان " اخر موعد للتقديم على الاستمارة هو يوم غد الخميس عند انتهاء الدوام الرسمي".



رابط الاستمارة الالكترونية: وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ندعو حملة الشهادات العليا والأوائل المقبولين بالتعيينات على ملاكها إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيعهم إلى دوائر في ".وتابعت، ان " اخر موعد للتقديم على الاستمارة هو يوم غد الخميس عند انتهاء الدوام الرسمي".رابط الاستمارة الالكترونية: https://soft.moh.gov.iq/2025/sc_al_2025_ychy14/login