الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ ، إنه "تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز الحالي".ودعا البيان، كافة المستفيدين مراجعة إلى "فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".