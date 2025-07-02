جُملة توجيهات بشأن المُعينين الجدد

وذكر بيان للتعليم، ورد لـ ، أن " صادق على إحالة ملفات الحالات غير المعالجة لطلبة الدراسات العليا من المعينين الجدد إلى دائرة البحث والتطوير وتمكين التدريسيين منهم من التمتع بالعطلة الصيفية وإشراك الحاصلين على شهادة من هذه الفئة في اللجان العلمية والإشراف على طلبة الدراسات العليا ولجان المناقشة".كما وجه وزير والبحث العلمي، وفق البيان، "باحتساب الخدمة السابقة للمعينين الجدد لأغراض الترقية العلمية، والترفيع، والتقاعد، بما يضمن تعزيز مسارهم الوظيفي".وفي سياق متصل، كلّف العبودي " والمالية بإطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بإعادة توزيع المعينين الجدد وفقًا للموقع الجغرافي والتخصص العلمي".