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جُملة توجيهات بشأن المُعينين الجدد
محليات
2025-07-02 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
وجه وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
، اليوم الأربعاء، الجامعات كافة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الاستحقاقات الإدارية والعلمية للمعينين الجدد في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان للتعليم، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
وزير التعليم
صادق على إحالة ملفات الحالات غير المعالجة لطلبة الدراسات العليا من المعينين الجدد إلى دائرة البحث والتطوير وتمكين التدريسيين منهم من التمتع بالعطلة الصيفية وإشراك الحاصلين على شهادة
الدكتوراه
من هذه الفئة في اللجان العلمية والإشراف على طلبة الدراسات العليا ولجان المناقشة".
كما وجه وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي، وفق البيان، "باحتساب الخدمة السابقة للمعينين الجدد لأغراض الترقية العلمية، والترفيع، والتقاعد، بما يضمن تعزيز مسارهم الوظيفي".
وفي سياق متصل، كلّف العبودي "
الدائرة الإدارية
والمالية بإطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بإعادة توزيع المعينين الجدد وفقًا للموقع الجغرافي والتخصص العلمي".
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