بينها 12 داخل العراق.. الرصد الزلزالي يُسجل 54 هزة خلال حزيران

وذكر القسم في بيان، انه "يصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر حزيران /٢٠٢٥، إذ بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (٥٤) هزة أرضية منها (۱۲) هزة أرضية داخل و (٢٦) هزة أرضية داخل (کرمنشاه - - لورستان - کوردستان - وخوزسیستان ايلام (وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق. بينما تم تسجيل (١٦) هزة أرضية داخل فان) - هكاري – بتلس- وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق".وأضاف، "تراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (١,١ - ٤,٤) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (۳-۳۸) كم".وبين، انه "تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في هذا الشهر خارج العراق في كل من ايران وتركيا اما النشاط داخل العراق فتركز في كل من دربندخان كلار) حيث بلغت عدد الهزات فيها (٤) هزات أرضية ، بينما تم تسجيل (٤) هزات في ، سميل ، . وسجلت (۳) هزات ارضية في (خانقين - كفري) و (۱) هزة ارضية في (الشيخان)"بلغ مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية، وفق البيان، "٣ تقارير في هذا الشهر، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".